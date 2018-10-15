Песков: Общение Трампа с Путиным в Хельсинки не выходило за рамки дипломатических приличий

15 октября 2018 16:37 (UTC+04:00)

Саммит лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки действительно был жестким, но только с точки зрения прямоты обсуждавшихся вопросов. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова Трампа, который в интервью телеканалу CBS заявил о "большой жесткости" прошедшего в столице Финляндии саммита, передает в понедельник ТАСС.

"Открыто ставились все вопросы [на саммите], в этом плане встреча действительно была жесткой, потому что оба президента достаточно прямо говорили о тех раздражителях, которые есть в наших двусторонних отношениях", - подчеркнул представитель Кремля. "Откровенно назывались проблемы своими именами, в этом плане она [встреча] была жесткой", - добавил он. "Если говорить о манере разговора - выходил ли он за рамки дипломатических приличий - нет, не выходил, все было в рамках", - заявил Песков.

Он напомнил, что о прямой постановке вопросов на этом саммите ранее говорил и сам Путин на пресс-конференции.

Встреча Путина и Трампа прошла в Хельсинки 16 июля. Российский лидер высоко оценил итоги этого саммита, однако заметил, что никто и не рассчитывал решить на нем все проблемы в отношениях двух стран.

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