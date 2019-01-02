В Магнитогорске извлекли из-под завалов тела 18 погибших

На месте обрушения дома в Магнитогорске нашли тела еще двух человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Спасатели извлекли из-под завалов тело девочки около трех лет и мужчины", — сказал собеседник агентства.