В Магнитогорске извлекли из-под завалов тела 18 погибших

На месте обрушения дома в Магнитогорске нашли тела еще двух человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
"Спасатели извлекли из-под завалов тело девочки около трех лет и мужчины", — сказал собеседник агентства.
Взрыв бытового газа в десятиэтажном доме по адресу проспект Карла Маркса, 164, прогремел рано утром 31 декабря. После взрыва обрушился один из подъездов.
Жильцов дома эвакуировали. Сразу после обрушения в больницы доставили пять человек, спустя сутки под завалами нашли шестого выжившего — одиннадцатимесячного мальчика. Его в тяжелом состоянии с многочисленными травмами перевезли в Москву. Сейчас жизни ребенка ничто не угрожает.
Судьба еще 23 человек остается неизвестной.
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.