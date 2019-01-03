Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Магнитогорске

Состояние всех пострадавших, госпитализированных в больницы после взрыва бытового газа в жилом доме в Магнитогорске, оценивается как стабильное, сообщает в четверг пресс-служба регионального минздрава, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Состояние всех госпитализированных, включая переведенных в медицинские учреждения Челябинска и Москвы, стабильно. Новых обращений, связанных с происшествием, к медикам не поступало", - говорится в сообщении.

В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Число погибших, по последним данным, составляет 37 человек. Среди погибших шесть детей. Четверо числятся пропавшими без вести.

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