Не менее четырех человек пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Туле

14 января 2019 03:42 (UTC+04:00)

Более 40 человек эвакуировали из подъезда многоквартирного жилого дома в Туле, где в одной из квартир произошел пожар, имеются пострадавшие, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления МЧС, передает Trend ссылкой на Интерфакс..

Пожар произошел в центральной части Тулы на проспекте Ленина, в его тушении приняли участие семь пожарных расчетов, использовались две автолестницы для работы на верхних этажах здания.

"Звеном газодымозащитной службы по лестничным маршам с применением спасательных устройств дыхательных аппаратов были спасено 44 человека, в том числе 7 детей", - отметили в пресс-службе.

В результате происшествия выгорела квартира по всей площади. По предварительным данным, пострадали четыре человека, которые госпитализированы с ожогами и с отравлением угарным газом.

Причина пожара устанавливается.

В тульских СМИ отмечается, что причиной пожара мог стать хлопок газа. В региональном управлении МЧС данную версию пока не подтверждают.

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