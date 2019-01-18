В России создадут шесть новых лесосеменных центров

Шесть новых лесосеменных центров будут созданы в России для обеспечения семенным материалом лесничеств и воспроизводства лесов по новым технологиям за счет саженцев с закрытой корневой системой. Об этом сообщил в пятницу директор департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов и охотничьего хозяйства Минприроды РФ Андрей Грибенников на совещании в Великом Новгороде, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"12 декабря Минприроды РФ издан приказ о правилах лесовосстановления, где установлены жесткие требования по переходу к доле создания лесных культур с закрытой корневой системой: в 2020 году - 20%, к 2030 году - до 40%. С текущего года необходимо приступить к созданию и модернизации тепличных комплексов для выращивания таких саженцев. Всего сейчас пять лесосеменных центров [где выращивают саженцы по такой технологии], два из них на Северо-Западе. Планируется создать еще шесть в целом по стране ", - сказал Грибенников, предложив и Новгородской области рассмотреть возможность создания такого центра.

По его словам, внедрение новых технологий в механизм воспроизводства лесов является ключевым моментом федерального проекта "Сохранение лесов", входящего в нацпроект "Экология", к реализации которого приступили в 2019 году.

Помимо этого, на 34% увеличен объем финансирования мероприятий по лесовосстановлению. "Большая часть направлена на приобретение лесопожарной техники и оборудования, потому что вопросы сохранения лесов приоритетны. Предусмотрены средства на приобретение лесохозяйственной техники, что, пожалуй, впервые в стране происходит", - сказал Грибенников.

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