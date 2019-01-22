Россия и Япония могут увеличить товарооборот в полтора раза - Путин

22 января 2019 19:39 (UTC+04:00)

Россия и Япония могли бы в полтора раза увеличить товарооборот - до 30 миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Обсудили идею о проработке более амбициозных планов по расширению экономических связей в ключевых сферах, от торговли до инвестиционного и технологического взаимодействия. В частности, уже в ближайшие годы можно было бы поставить цель увеличить товарооборот России и Японии в полтора раза - до 30 миллиардов долларов, это как минимум", - сказал Путин по итогам переговоров с японским премьер-министром Синдзо Абэ.

Он отметил, что за 2018 год был поступательный рост взаимной торговли, "ее объем увеличился на 18%, достигнув почти 20 миллиардов долларов".

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