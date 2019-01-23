В Дагестане прошли аресты за незаконный сбор денег с населения за газ

23 января 2019 05:45 (UTC+04:00)

В Дагестане арестованы бывший начальник пункта абонентской службы компании «Газпром межрегионгаз Махачкала» в Каякентском районе. Также под стражу заключен его знакомый, передаёт Trend со ссылкой на Росбалт.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры по республике, аресты произведены в рамках расследования незаконного сбора платежей за газ. Выяснилось, что с февраля по декабрь 2018 года контролеры абонентского пункта необоснованно начисляли местным жителям долги.

Задолженности оформлялись на счета добросовестных потребителей либо на подставные счета, по которым не было плательщиков.

Ранее в Карабудахкентском районе Дагестана также выявили незаконные долги за газ на сумму более 422 млн рублей. По словам прокурора Дагестана Дениса Попова, сотрудники ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» систематически прибегали к мошенничеству, чтобы скрывать потери и хищение газа.

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