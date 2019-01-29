Лавров заявил об ответственности "Каспийской пятерки" за ситуацию в регионе

Прикаспийский регион должен оставаться регионом, в котором ответственность за все происходящее несет "Каспийская пятерка" - Россия, Азербайджан, Казахстан, Иран и Туркмения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Каспийский регион является предметом особой озабоченности, в хорошем смысле озабоченности. Я имею в виду развитие здесь полноценного сотрудничества между всеми прикаспийскими государствами", - заявил Лавров на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области Сергеем Морозовым.

Министр напомнил, что в прошлом году после многолетних переговоров в Актау была подписана Конвенция о правовом статусе Каспия. Но основные принципы были согласованы на Четвертом каспийском саммите в Астрахани в 2014 году.

"Поэтому роль вашего региона символична в том числе и имеет в большой степени практическое значение", - подчеркнул он.

"Все четыре страны, помимо России, которая является участником прикаспийской "пятерки", - Азербайджан, Казахстан, Иран, Туркменистан - все являются нашими добрыми партнерами по другим направлениям внешней политики. Нам очень важно, чтобы Каспийский регион, как это предусмотрено конвенцией, сохранялся регионом, в котором ответственность за все происходящее несет "Каспийская пятерка", - сказал министр.

Лавров также отметил, что МИД РФ высоко ценит вклад российских регионов в эту работу, прежде всего, Астраханской области.

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