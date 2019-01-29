Лавров заявил об ответственности "Каспийской пятерки" за ситуацию в регионе

29 января 2019 12:29 (UTC+04:00)

Прикаспийский регион должен оставаться регионом, в котором ответственность за все происходящее несет "Каспийская пятерка" - Россия, Азербайджан, Казахстан, Иран и Туркмения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Каспийский регион является предметом особой озабоченности, в хорошем смысле озабоченности. Я имею в виду развитие здесь полноценного сотрудничества между всеми прикаспийскими государствами", - заявил Лавров на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области Сергеем Морозовым.

Министр напомнил, что в прошлом году после многолетних переговоров в Актау была подписана Конвенция о правовом статусе Каспия. Но основные принципы были согласованы на Четвертом каспийском саммите в Астрахани в 2014 году.

"Поэтому роль вашего региона символична в том числе и имеет в большой степени практическое значение", - подчеркнул он.

"Все четыре страны, помимо России, которая является участником прикаспийской "пятерки", - Азербайджан, Казахстан, Иран, Туркменистан - все являются нашими добрыми партнерами по другим направлениям внешней политики. Нам очень важно, чтобы Каспийский регион, как это предусмотрено конвенцией, сохранялся регионом, в котором ответственность за все происходящее несет "Каспийская пятерка", - сказал министр.

Лавров также отметил, что МИД РФ высоко ценит вклад российских регионов в эту работу, прежде всего, Астраханской области.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Лавров: Турция и Сирия могли бы применить Аданское соглашение
Россия 28 января 14:58
Лавров призвал принимать решение о буферной зоне в Сирии с участием Дамаска
Россия 26 января 08:50
Власти Туниса намерены обсудить с Лавровым тему безопасности в арабском мире
Арабские страны 25 января 15:59
Глава МИД РФ и спецпосланник ООН обсудили урегулирование кризиса в Сирии
Арабские страны 22 января 12:44
Лавров считает незаконными попытки Конгресса помешать Трампу проводить внешнюю политику
США 16 января 14:50
Отношения между Азербайджаном и Россией развиваются достаточно устойчиво и поступательно – Лавров
Политика 16 января 14:38
Лента новостей
АО «Евроцемент груп» подтвердило оговоренные сроки строительства нового цементного завода в Узбекистане
Бизнес 13:18
Семьи шехидов всегда ощущают внимание и заботу Президента Ильхама Алиева - член семьи шехида
Политика 13:12
Альфа-банк не ожидает вхождения индекса S&P 500 в медвежий рынок (Эксклюзив)
Финансы 13:06
Туркменистан приобретет буровое оборудование
Тендеры 13:05
В Йемене оператор телевидения Абу-Даби погиб при взрыве на рынке
Арабские страны 13:01
Оглашен ход строительства альтернативной автодороги Баку-Губа-граница с РФ (Эксклюзив)
Бизнес 12:58
Ведутся исследовательские работы по строительству третьей АЭС в Турции – министерство
Энергетика 12:57
Итальянская компания начнет производство уникального медпрепарата в Узбекистане
Бизнес 12:55
AFP: Во Франции в рамках расследования теракта в Страсбурге задержали пять человек
Европа 12:50