"КамАЗ" за два месяца увеличил продажи грузовиков на 23%

25 марта 2019 14:09 (UTC+04:00)

"КамАЗ" за январь-февраль 2019 года увеличил продажи грузовиков на 23% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года, до 4,3 тыс. шт., сообщается в пресс-релизе компании.

По данным "КамАЗа", рынок грузовиков в целом в России за два месяца вырос в годовом выражении на 3%, составив 8,7 тыс. шт, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Доля компании по итогам двух месяцев на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 т, согласно собственным оценкам "КамАЗа", выросла и достигла 50% против 41% за январь-февраль 2018 года.

Как сообщалось ранее, продажи "КамАЗа" в России по итогам 2018 года снизились на 1,4% и составили 32,68 тыс. грузовиков.

"КамАЗ" - крупнейший производитель грузовиков в России. В 2017 году концерн реализовал 38 тыс. автомобилей (33 тыс. на российском рынке, 5 тыс. - за рубежом).

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