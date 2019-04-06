Падение метеорита в небе над Красноярском (ВИДЕО)

В Сети появилось видео падения метеора в небе над Красноярском, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

На записи виден светящийся объект, который затухает после двух вспышек.

Позже доцент физического факультета МГУ, астроном Владимир Сурдин подтвердил телеканалу "Звезда", что очевидцы наблюдали падение болида.

"В наше время так много видеорегистраторов, что практически невозможно пропустить полет ни одного метеора", – объяснил он.

Перемещение небесного тела также наблюдали жители Канска и Иланского района.

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