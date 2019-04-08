"Яндекс.Маркет" покупает сервис Scan to buy

8 апреля 2019 03:10 (UTC+04:00)

"Яндекс.Маркет" покупает сервис самостоятельного сканирования и оплаты товаров в оффлайн-магазинах Scan to buy, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании, передает Trend.

Отмечается, что благодаря сервису можно сканировать штрихкоды товаров с помощью камеры смартфона прямо в торговом зале и оплачивать покупку в приложении, минуя классические кассы. Сумму сделки стороны не раскрывают. После её закрытия сервис Scan to buy станет частью "Яндекс.Маркета" и перейдет в компанию под руководством основателя.

"Яндекс.Маркет" планирует интегрировать Scan to buy в запускаемый осенью сервис "Суперчек". Приложение "Суперчек" позволит пользователям выбирать товары в офлайн-магазинах, способ покупки и самостоятельно оплачивать товары внутри магазина, рассказывали ранее в интернет-компании.

Компания Scan to buy была основана в 2016 году в России. Сервис уже провел тесты в нескольких федеральных и локальных розничных торговых сетях.

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