Среди погибших при аварийной посадке Superjet оказались двое детей

В результате жесткой посадки Superjet-100 в московском аэропорту "Шереметьево" погибли 13 человек, в том числе двое детей, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"На данный момент следствие располагает данными о 13 погибших, среди которых 2 детей", - сказала Петренко в воскресенье "Интерфаксу".

В воскресенье вечером следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 аварийно сел в столичном аэропорту "Шереметьево". По данным источника "Интерфакса", самолет подал сигнал бедствия после вылета и стал заходить на вынужденную посадку: лайнер ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся. В результате катастрофы в аэропорту "Шереметьево", по предварительным данным, погибли 13 человек.

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