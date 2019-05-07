Черный ящик сгоревшего SSJ-100 оказался серьезно поврежден

7 мая 2019 01:04 (UTC+04:00)

Параметрический регистратор попавшего в авиакатастрофу самолета авиакомпании "Аэрофлот" SSJ100 сильно поврежден, сообщает пресс-служба Межгосударственного авиационного комитета, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

При этом звуковой регистратор находится в удовлетворительном состоянии.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в воскресенье вечером в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий.

При посадке у него подломились стойки и загорелись двигатели.

По последним данным СК, погиб 41 человек.

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