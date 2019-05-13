Летевший из Москвы в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево

13 мая 2019 06:02 (UTC+04:00)

Летевший из Москвы в Самару самолет Sukhoi Superjet 100 вернулся в аэропорт Шереметьево, свидетельствуют данные сайта Flightradar, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как следует из данных онлайн-сервиса, SSJ-100 вылетел из Шереметьево в 1.59 (GMT+3), но развернулся в районе населенного пункта Ново-Петрово Владимирской области и вернулся в аэропорт.

Из информации в онлайн-табло самарского аэропорта Курумоч следует, что рейс из Москвы SU1206 должен был прибыть в 4.30 по местному времени (GMT+4), однако ожидаемое время прилета изменено на 6.00 (GMT+4).

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