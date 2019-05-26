В Санкт-Петербурге аварийно сел пассажирский самолет

Самолет Airbus A330, летевший из Пекина в Санкт-Петербург, благополучно приземлился в аэропорту "Пулково" после сигнала об отказе двигателя, сообщили РИА Новости, как передает Trend, в пресс-службе компании "Воздушные ворота северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково").

"При подходе на посадку в аэропорт "Пулково" экипаж рейса Пекин - Санкт-Петербург запросил аварийную посадку в связи с отказом одного из двигателей. Аварийно-спасательная команда оперативно прибыла на место. Борт совершил благополучную посадку в аэропорту и встал на место стоянки", - рассказали в пресс-службе.

"Пассажиры высажены в терминал в штатном режиме", - сообщили в компании и добавили, что ситуация не повлияла на другие рейсы, аэропорт работает в штатном режиме.

В пресс-службе добавили, что речь идет о самолете A330.

Как сообщил РИА Новости источник в авиационных службах, экипаж самолета сначала сообщил о подозрении на возгорание в одном из двигателей, однако потом скорректировал данные на отказ двигателя.

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