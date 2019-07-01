Организации исламского сотрудничества и Россия укрепляют двусторонние отношения

1 июля 2019 13:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсиф бин Ахмед аль-Усеймин посетит Россию с визитом, в рамках которого будет обсужден ряд вопросов, в том числе по укреплению двухсторонних отношений. Об этом сказали Trend в понедельник в ОИС.

Как отметили в ОИС, визит аль-Усеймин в Москву состоится во вторник второго июля.

«В рамках визита в Москву аль-Усеймин проведет ряд встреч с официальными лицами России, а также встретится с главой российского МИД Сергеем Лавровым» - сказали в ОИС.

Было отмечено, что в рамках визита в Москву аль-Усеймин также обсудит Палестинский вопрос.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Нетаньяху пообещал открыто и честно рассмотреть американскую "сделку века"
Израиль 23 июня 21:50
Министр финансов возглавит делегацию США на форуме в Бахрейне по Палестине
США 23 июня 06:11
Иордания намерена участвовать в семинаре по Палестине в Бахрейне
Арабские страны 22 июня 23:49
США обнародовали план по "процветанию" Палестины
США 22 июня 23:07
Аббас высоко оценил позицию России и Китая по палестинскому вопросу
В мире 10 июня 04:17
Помпео сомневается в возможности реализовать план ближневосточного урегулирования
США 3 июня 04:16
Лента новостей
Узбекская товарная биржа опубликовала данные о торгах
Бизнес 15:46
Абульфас Гараев: Азербайджан долгие годы прилагает усилия, с целью прибытия экспертной комиссии на оккупированные территории
Политика 15:45
Ряд памятников культуры уже не находится под угрозой - представитель ЮНЕСКО
Политика 15:40
В Казахстане запустят очередную ветряную электростанцию
Энергетика 15:38
Кредитование в регионах Азербайджана растет
Финансы 15:31
Государственное морское агентсво Азербайджана объявило штормовое предупреждение
Общество 15:29
Баку прекрасное место для проведения международных мероприятий - представитель Султаната Оман
Политика 15:28
В направлявшемся в Иран автобусе с азербайджанскими паломниками произошел пожар
Происшествия 15:24
Макрон назвал плохой подготовку процесса назначения на ведущие посты в ЕС
Другие страны 15:22