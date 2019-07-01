Организации исламского сотрудничества и Россия укрепляют двусторонние отношения

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсиф бин Ахмед аль-Усеймин посетит Россию с визитом, в рамках которого будет обсужден ряд вопросов, в том числе по укреплению двухсторонних отношений. Об этом сказали Trend в понедельник в ОИС.

Как отметили в ОИС, визит аль-Усеймин в Москву состоится во вторник второго июля.

«В рамках визита в Москву аль-Усеймин проведет ряд встреч с официальными лицами России, а также встретится с главой российского МИД Сергеем Лавровым» - сказали в ОИС.

Было отмечено, что в рамках визита в Москву аль-Усеймин также обсудит Палестинский вопрос.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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