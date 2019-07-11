У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,0

11 июля 2019 03:07 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировали в четверг у Южных Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале геофизической службы РАН, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировали в четверг в 01.13 (17.13 среды мск) у Южных Курил. Эпицентр находился в точке с координатами 44,5 северной широты и 149,1 восточной долготы, в 116 километрах юго-восточнее острова Итуруп. Глубина гипоцентра составила 62 километра", - рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

По информации собеседницы агентства, оперативных данных об ощущаемости подземных толчков в населенных пунктах Курил не поступило.

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