Рассекречены документы об освобождении Вильнюса

Минобороны РФ обнародовало в субботу рассекреченные документы из фондов Центрального архива об освобождении Вильнюса. Материалы опубликованы на сайте министерства в специальном историко-познавательном разделе, сообщили в военном ведомстве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Среди документов, представленных на портале, журнал боевых действий, приказ Верховного Главнокомандующего №111 от 13 июля 1944 года, акты, наградные листы на героев-освободителей и статьи из периодических изданий об ужасах "нового порядка", установленного фашистами в оккупированном городе, а также фотоматериалы о паническом отступлении гитлеровцев", - отмечается в сообщении ведомства.

Открывает раздел боевое донесение начальника штаба 3-го Белорусского фронта, генерал-лейтенанта Александра Покровского начальнику Генштаба Александру Василевскому, которое содержит информацию об уничтоженных силах противника, а также о частях и соединениях вермахта и войск СС, взятых в плен.

Отдельное внимание уделяется документам, в которых содержится информация о преступлениях гитлеровцев против гражданского населения и военнопленных. В частности, Минобороны опубликовало выводы специальной комиссии, которая изучала показания свидетелей и исследовала места массовых захоронений на "Базе" - под таким кодовым названием в местечке Панары за три года были уничтожены более 200 тыс. человек.

Вильнюс был освобожден от немецко-фашистских захватчиков 13 июля 1944 года.

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