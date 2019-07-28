Число задержанных за участие в несанкционированной акции в Москве превысило 1000 человек

28 июля 2019 01:31 (UTC+04:00)

Сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали более 1 тыс. человек за участие в несанкционированной акции в центре Москвы. Об этом, как передает Trend, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе московской полиции.

"На несанкционированной акции в центре столицы за различные правонарушения были задержаны 1074 человека", - сказал представитель ГУ МВД. По результатам разбирательства в отношении них будут приняты решения в соответствии с законом, добавили в полиции.

Ранее в полиции сообщили о задержании 295 участников несанкционированной акции в центре Москвы за нарушения общественного порядка. Всего, по оценке полиции, на эту акцию собрались более 3,5 тыс. человек.

Власти заранее предупредили участников несанкционированной акции 27 июля об ответственности и недопустимости нарушения закона. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, по данным правоохранительных органов, готовятся серьезные провокации, представляющие угрозу безопасности, жизни и здоровью людей. В ГУ МВД по Москве также призвали воздержаться от участия в акции и пообещали принять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан, недопущения и пресечения нарушений общественного порядка.

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