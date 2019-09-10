В МИД России предостерегли ЕС от размещения американских ракет

Москва предостерегает европейские государства от размещения на своей территории американских ракет, заявил журналистам замминистра иностранных дел Александр Грушко, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Он подчеркнул, что проблематика ракет средней дальности — это вопрос стратегической стабильности и европейской безопасности.
"Сами европейцы, конечно, как мы считаем, должны быть заинтересованы в том, чтобы сделать все, чтобы не допустить превращения своего континента в некую платформу для размещения и пуска американских ракет", — сказал высокопоставленный дипломат.
Он подчеркнул, что подобное размещение поставит под угрозу территории тех государств, которые "могут склониться под давлением США, если такое давление будет".
Грушко отметил, что Россия восприняла сигнал от НАТО о том, что у альянса нет планов по размещению ракет средней дальности в ядерном оснащении.
"Любое развертывание американских ракет средней дальности в регионах в непосредственной близости от России будет иметь стратегическое значение, будет влиять на стратегический баланс, И эта угроза будет даже более острой по сравнению со стратегическими системами, потому что подлетное время сокращается", — подчеркнул Грушко.
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