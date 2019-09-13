"Газпром космические системы" будет строить четыре спутника в год на своем производстве

Компания "Газпром космические системы" планирует строить на своем производстве в Щелкове по четыре космических аппарата большого и среднего размера в год, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Проектная мощность - четыре спутника большой и средней размерности", - сказали в пресс-службе, отвечая на соответствующий вопрос. В компании добавили, что также рассматривается возможность использовать эти мощности для создания малых космических аппаратов.

На заводе будет проводиться сборка и испытания космических аппаратов связи и спутников дистанционного зондирования Земли. Его начнут строить в 2019 году и введут в эксплуатацию в 2022 году.

Соглашение о создании сборочного производства космических аппаратов в Щелковском городском округе было подписано губернатором Московской области Андреем Воробьевым и гендиректором АО "Газпром космические системы" Дмитрием Севастьяновым в рамках Петербургского международного экономического форума.

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