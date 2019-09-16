Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 и С-400

16 сентября 2019 23:27 (UTC+04:00)

Россия готова помочь Саудовской Аравии защитить страну, если ее руководство примет решение закупить российское оружие. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Что касается помощи Саудовской Аравии. В Коране говорится о неприемлемости любого вида насилия, кроме защиты своего рода. Чтобы защитить "свой род", свою страну, мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии, а политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрое государственное решение, как это сделали в свое время руководители Ирана, закупив С-300, и сделал президент [Турции Тайип] Эрдоган, закупив у России новейшие комплексы ПВО С-400 "Триумф". Они надежно защитят любые объекты инфраструктуры Саудовской Аравии", - подчеркнул Путин.

Он также подтвердил, что в ходе переговоров в Анкаре с лидерами Турции и Ирана ситуация с атакой на саудовские нефтяные объекты не обсуждалась.

Глава государства напомнил позицию России по кризису в Йемене. "Во-первых, в Йемене существует очень серьезная гуманитарная катастрофа. Мы сами готовы к тому, чтобы людям помогать, и призываем всех, кто может это сделать, последовать нашему примеру", - отметил Путин.

"Во-вторых, мы считаем, что самым лучшим способом разрешения этого кризиса являются договоренности между всеми сторонами, которые вовлечены в конфликт, - продолжил он. - Не могу не вспомнить строки из священного Корана, где сказано: "Вспомните милость Аллаха. Вы когда-то были врагами, Аллах примирил ваши сердца и сделал вас братьями". Вот исходить нужно как раз из этого".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Россия, Турция и Иран выразили готовность противостоять сепаратизму в Сирии
В мире 00:44
Следующий саммит России, Турции и Ирана пройдет в Тегеране
Иран 00:00
США готовят ответ на атаку на саудовские нефтяные объекты
США 16 сентября 23:11
Узбекистан подписал 22 соглашения с иностранными компаниями почти на $100 млн
Бизнес 16 сентября 18:27
Председатель Постоянного комитета ВСНП посетит Азербайджан, Казахстан и Россию
Политика 16 сентября 15:36
Россия и Туркменистан договорились о круизных турах по Каспию
Туризм 16 сентября 14:30
Лента новостей
Россия, Турция и Иран выразили готовность противостоять сепаратизму в Сирии
В мире 00:44
Трамп заявил, что США не хотят войны с Ираном
США 00:23
Следующий саммит России, Турции и Ирана пройдет в Тегеране
Иран 00:00
Не менее 12 человек получили ожоги во время пиротехнического шоу в Мексике
Другие страны 16 сентября 23:47
США готовят ответ на атаку на саудовские нефтяные объекты
США 16 сентября 23:11
Завершился официальный визит вице-президента Турции в Азербайджан
Политика 16 сентября 22:45
Очень рад приглашению выступить на церемонии открытия Чемпионата мира - народный артист Эмин Агаларов
Общество 16 сентября 22:34
Астанинский процесс может стать моделью для Йемена, заявил Роухани
Иран 16 сентября 22:22
Эрдоган назвал главные темы прошедших в Анкаре переговоров
Турция 16 сентября 21:46