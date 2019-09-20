Россия предложила Турции купить МС-21 и SuperJet

20 сентября 2019 01:16 (UTC+04:00)

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) предложила турецким авиакомпаниям приобрести российские гражданские самолеты МС-21 и Sukhoi SuperJet, сообщил глава ОАК Юрий Слюсарь, передает Trend со ссылкой на агентство "Интерфакс".

"Мы провели встречи с рядом авиакомпаний, которым мы готовы предложить МС-21 и Superjet 100. Помимо этого, Турция, как страна с высокоразвитой промышленностью, может быть заинтересована в проектах кооперации", - заявил Слюсарь, слова которого приводят в пресс-службе ОАК.

Переговоры прошли в рамках фестиваля авиации, космоса и технологий TEKNOFEST в Стамбуле. В ОАК отмечают, что для МС-21-300 полет в Стамбул стал зарубежной премьерой.

В рамках фестиваля российская сторона также представила сверхманевренный истребитель Су-35 и многофункциональный самолет-амфибию Бе-200ЧС.

Как сообщалось, во время посещения авиасалона МАКС-2019 президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с президентом РФ Владимиром Путиным остановился у истребителя Су-57, и турецкий лидер поинтересовался, летает ли уже эта машина. Получив от президента РФ утвердительный ответ, Эрдоган спросил, можно ли купить этот самолет. Путин ответил: "Можете купить", после чего оба президента рассмеялись. Позже Путин сообщил, что обсуждал с Эрдоганом сотрудничество по Су-35 и возможную работу по новому самолету Су-57.

В августе Эрдоган заявлял, что Анкара рассмотрит возможность покупки российских Су-35 и Су-57, если стране не удастся получить американские F-35.

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