Cообщение о минировании аквапарка "Мореон" в Москве оказалось ложным

Информация о минировании крупнейшего в Москва аквапарка "Мореон" не подтвердилась, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Здание "Мореона" в столичном районе Ясенево проверили кинологи и иные специалисты экстренных служб. Взрывное устройство не нашли", - сказал собеседник агентства.

Тем не менее, при поступлении сообщения о возможном минировании спасатели вывели около 2 тыс. человек из здания аквапарка.

Ранее аналогичные сообщения поступили в две московские школы, телецентр "Останкино" и в Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова. По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, эти объекты также были проверены профильными службами, опасных для жизни предметов там не нашли.

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