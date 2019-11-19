Анатолий Добрынин. Герой невидимого фронта (ВИДЕО)

19 ноября 2019 22:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В фильме известного российского журналиста, публициста, общественного деятеля М. Гусмана говорится о том, что в 1962 году советский дипломат Анатолий Добрынин сыграл ключевую роль в переговорах в Вашингтоне в критической ситуации вокруг Кубы, сообщает Trend.

В картине рассказывается о блестящей дипломатической работе советского посла, в частности о том, что именно благодаря ему была предотвращена попытка развязывания войны со стороны США в отношении Кубы. В фильме российского журналиста красной нитью проходит информация о том что в случае войны могло бы быть применено ядерное оружие. Таким образом, филигранная работа советского посла спасла человечество от очередной катастрофы мирового масштаба.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ТАСС предложил принять хартию мировых СМИ по борьбе с дезинформацией и фейковыми новостями
Россия 18 ноября 10:10
Михаил Гусман, Александр Калягин и Станислав Попов получили премию Юрия Любимова "Вершина"
В мире 30 октября 13:17
Михаил Гусман: Ширак останется в памяти как политик высочайшего класса и обаятельный собеседник
В мире 26 сентября 21:18
Михаил Гусман: Необходим мониторинг ЮНЕСКО памятников на оккупированных Арменией территориях Азербайджана (ВИДЕО)
Политика 29 июня 18:15
Михаилу Гусману вручена награда Госдумы РФ
Россия 19 января 14:58
Михаилу Гусману присвоено почетное звание
Россия 31 декабря 2018 18:29
Лента новостей
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в акции в рамках проекта IDEA "Urban Ecology" (ФОТО)
Политика 22:47
Трамп назвал процедуру импичмента "позорищем" и пародией на правосудие
США 22:31
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан стал одним из международных транспортных центров
Политика 21:55
Власти Ирана заверили, что отмена блокировки интернета начнется в ближайшие дни
Политика 21:33
RabitaBank представил обновленный мобильный банкинг
Бизнес 21:17
В Лянкяране произошло землетрясение
Общество 20:50
Директор Института географии : В Баку значительно увеличилось число волн теплого воздуха
Общество 20:38
RabitaBank проводит ребрендинг
Финансы 20:16
RabitaBank представил новые продукты
Финансы 20:14