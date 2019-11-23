Обсуждены способы решения проблем в отношениях РФ и США

23 ноября 2019 08:57 (UTC+04:00)

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил на встрече с замгоссекретаря США Джоном Салливаном "на полях" G20 в Японии способы решения проблемных вопросов в российско-американских отношениях.

"Мы знаем, что Джон Салливан проходит процедуру утверждения на пост посла США в РФ, и мы говорили о том, как нам решать многочисленные проблемы, накопившиеся в наших отношениях", - сказал Лавров журналистам в Нагое.

При этом министр напомнил, что Салливан возглавлял американскую делегацию на переговорах с Россией по вопросам стратегической стабильности.

По словам Лаврова, он также обсудил с американским дипломатом роль G20 в международных отношениях.

"Подтвердили поддержку этой структуры, она отвечает интересам всех, служит хорошей площадкой для достижения общеприемлемых договоренностей", - заявил Лавров.

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