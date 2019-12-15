Умер олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР по футболу Юрий Беляев

15 декабря 2019 01:32 (UTC+04:00)

Победитель летних Олимпийских игр в Мельбурне 1956 года в составе сборной СССР по футболу Юрий Беляев скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба московского ЦСКА, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня ушел из жизни чемпион Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне, обладатель Кубка СССР - 1955 в составе ЦСКА Юрий Иванович Беляев. Выражаем искренние соболезнования семье и близким прославленного футболиста", - говорится в заявлении пресс-службы.

На Олимпийских играх 1956 года Беляев входил в состав команды СССР, но не провел на турнире ни одного матча.

В течение карьеры Беляев, игравший на позиции нападающего, выступал за ЦСКА, с которым также трижды стал бронзовым призером чемпионата СССР (в чемпионатах страны провел 111 матчей, в которых отличился 52 раза). Также он играл за "Авангард" из Коломны. После завершении карьеры Беляев работал в системе ЦСКА. В 1991 году он был удостоен звания заслуженного мастера спорта СССР.

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