Boeing вернулся в аэропорт из-за трещины на лобовом стекле

16 декабря 2019 02:25 (UTC+04:00)

Пассажирский самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Москвы в Сургут, вернулся в Шереметьево из-за трещины на лобовом стекле. Об этом, как передает Trend, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"Boeing вылетел из Шереметьево. После вылета экипаж заметил трещину на лобовом стекле и принял решение вернуться назад в аэропорт вылета. Посадка прошла в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

По его словам, борт вылетел из Москвы около 22:30 мск в воскресенье. Пострадавших нет.

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