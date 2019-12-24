Истребитель упал в России

24 декабря 2019 08:03 (UTC+04:00)

Истребитель Су-57 упал в тайге в Хабаровском крае. Пострадавших нет, сообщили ТАСС во вторник в администрации Комсомольска-на-Амуре, передает Trend.

"Истребитель упал при испытаниях в тайге, далеко от Комсомольска-на-Амуре. Летчик успел катапультироваться. Пилота нашли, его вертолетом Ми-8 везут на комсомольский авиазавод". - сказал представитель администрации, добавив, что пилот не пострадал.

Собеседник уточнил, что речь идет о модели Т-50 (официальное наименование Су-57) Комсомольского-на-Амуре авиационного завода, который проводил заводские испытания. Как пояснили ТАСС в пресс-службе Восточного военного округа, на вооружении частей округа нет самолетов Су-57. Авиационный инцидентов в военном округе не зафиксировано.

Истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования.

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