Российский истребитель Су-27 пропал с экранов радаров над Черным морем

Российский истребитель Су-27 в среду пропал в ходе полета над Черным морем, по предварительным данным, самолет упал в море, летчика ищут спасатели. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"25 марта около 20:10 в акватории Черного моря в 50 км от Феодосии при проведении плановых полетов пропала отметка на экранах средств объективного контроля от истребителя Су-27. В 20:11 был зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка в данном районе", - сказали в ведомстве.

По предварительным данным, самолет упал в море, уточнили в Минобороны. Для поиска и спасения летчика в район радиомаяка оперативно были подняты силы и средства поисково-спасательных служб Южного военного округа: самолет Ан-26 и вертолет Ми-8.

"Поиск летчика в районе проведения операции затруднен сложными метеоусловиями", - отметили в министерстве.