Число заразившихся коронавирусом в России превысило 1,2 тыс.

Число случаев новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 228 человек и сейчас составляет 1264. Случаи заражения зафиксированы в 62 регионах страны, при этом 114 из них отмечены в Москве. Выздоровели на данный момент 49 человек, сообщили в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Всего в Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 1264 случая коронавирусной инфекции в 62 регионах. За последние сутки выписаны по выздоровлению 4 человека. За весь период выписано 49 человек", - говорится в сообщении штаба. По данным, двое выздоровели в Тверской области, по одному - в Самарской и Томской областях.

Отмечается, что также зафиксирован новый летальный исход в Москве, всего четыре россиянина умерли в результате заболевания, вызванного новым коронавирусом.

Согласно данным штаба, новые случаи заражения зафиксированы в 26 регионах: Москва (114), Московская область (36), Санкт-Петербург (11), Краснодарский край (8), Бурятия (6), Ивановская область (5), Ленинградская область (4), Свердловская область (4), Челябинская область (4), Красноярский край (4), Сахалинская область (4), Липецкая область (3), Тульская область (3), Калининградская область (3), Татарстан (3), Нижегородская область (3), Чечня (2), Оренбургская область (2), Новосибирская область (2), Брянская область (1), Костромская область (1), Смоленская область (1), Адыгея (1), Пермский край (1), Саратовская область (1), Крым (1).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тыс. человек, зафиксировано свыше 26 тыс. смертельных исходов. Правительство России запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.