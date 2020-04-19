Число заразившихся коронавирусом в России за сутки превысило 6 тыс.
Число случаев заражения коронавирусом в России выросло за последние сутки на 6060 и сейчас составляет 42 тыс. 853 во всех регионах страны. Выздоровел 3291 человек, 361 пациент умер, Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
"В России нарастающим итогом зарегистрировано 42 853 случаев (+16,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 234 человека, за весь период - 3291. За сутки умерло 48 пациентов с коронавирусом. За весь период по России умер 361 человек", - говорится в сообщении штаба.
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