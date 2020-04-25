Вагит Алекперов заявил, что "Лукойл" может комфортно работать в России при цене нефти в $9-11

"Лукойл" может продолжать комфортно работать на территории России при цене нефти в $9-11 долларов за баррель. Об этом сообщил президент компании Вагит Алекперов в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Экономика" на телеканале "Россия-1", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы можем достаточно комфортно работать на территории России и при цене $9, и $11. То есть режим налоговый, который сегодня есть на территории нашей страны, он защищает инвесторов, особенно в углеводороды, от низкой цены, мы будем конкурентны при самых низких ценах", - сказал он.

Алекперов уверен, что рынок нефти будет сбалансирован в течение 2020 - первой половины 2021 года благодаря договоренности стран о совместном сокращении добычи. "Те усилия, которые прикладывает наша страна вместе с саудитами, и то, что подключились США к решению этой проблемы, конечно, это приведет к тому, что рынок будет отрегулирован. Он будет сбалансирован в течение 2020 - первой половины 2021 года", - сказал он.

При этом важным фактором будет и снятие ограничительных карантинных мер, действующих в странах. "Для нас сегодня важна даже не сегодняшняя цена, не цена будущего, а начало потребления нашей продукции. Снятие ограничений как в нашей стране, так и на европейском и на американском рынках", - пояснил Алекперов.

Страны ОПЕК+ на экстренной видеоконференции 12 апреля смогли заключить соглашение о сокращении добычи нефти. Оно предусматривает совокупное снижение нефтедобычи в мае - июне на 9,7 млн баррелей в сутки, в июле - декабре - на 7,7 млн баррелей в сутки, в январе 2021 - апреле 2022 года - на 5,8 млн баррелей в сутки. В декабре 2021 года условия сделки могут быть пересмотрены.

Компания "Лукойл" из-за распространения коронавируса увеличила сроки вахты с 30 дней до 60.

"Мы перевели их (вахтовиков) уже на 60-дневный цикл работы. Это дает возможность не так часто вахту менять", - сказал Алекперов, отметив, что в некоторых регионах работы есть затруднения со сменой вахты. "Вот по Ираку у нас проблемы со сменой вахты, мы там договариваемся с людьми, что 60 и более суток, чтобы они оставались там", - уточнил Алекперов.

При этом в целом на режим работы сырьевой отрасли вирус не повлиял. "Наша отрасль - она сегодня отличается от многих другим тем, что она работает круглосуточно. У нас нет выходных, у нас нет праздников, у нас круглосуточный цикл работы. Поэтому сегодня коллективы работают все в штатном режиме, ни один завод не остановлен", - подчеркнул глава "Лукойла".