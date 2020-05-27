В Москве продлили режим самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в столице до 14 июня. Соответствующий указ опубликован на сайте градоначальника, передает Trend со ссылкой на "Lenta.ru".

По словам Собянина, несмотря на то, что столица перешла ко второму этапу смягчения ограничений, риск заразиться не исчез. «Мы по-прежнему должны соблюдать максимальную осторожность и – как бы ни хотелось – не форсировать события», — сообщил мэр Москвы.

Он заявил, что открывать театры, музеи, парикмахерские, рестораны и фитнес-клубы рано. Кроме того, преждевременно отменять масочный режим, социальное дистанцирование и отказываться от работы на удаленке. «Но очередной большой шаг к возвращению нормальной жизни мы все-таки сделали. И как только позволит ситуация – за ним последуют следующие шаги», — заключил Собянин.

Ранее мэр столицы на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил, что с 1 июня в Москве уже можно предпринимать следующие шаги по выходу из ограничений по коронавирусу. В частности, он предложил возобновить работу непродовольственных точек торговли, бытовых услуг и разрешить прогулки в парках.