Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 528 тыс.

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 8 835, общее количество инфицированных достигло 528 964. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно данным, суточный рост составил 1,7%, как и днем ранее.

В настоящее время в РФ продолжают лечение 241 966 человек.

Число уже выздоровевших россиян, у которых диагностировали коронавирус, возросло на 5 409, до 280 050. По данным штаба, вылечились уже около 53% всех заразившихся.

За сутки в России зарегистрировано 119 летальных исходов из-за коронавируса, всего от инфекции в стране умерли 6 948 пациентов. Согласно данным штаба, общее число умерших составляет 1,3% от всех заразившихся в России.