В России девять дней выявляют менее 7 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 6 632, 9 дней прирост держится ниже 7 000. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Общее число заразившихся достигло 674 515. Пять дней суточный рост не превышает 1%.