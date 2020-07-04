В России девять дней выявляют менее 7 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 6 632, 9 дней прирост держится ниже 7 000. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Общее число заразившихся достигло 674 515. Пять дней суточный рост не превышает 1%.
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