В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве возросло за сутки на 12. Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
Всего в столице умерли 4 572 человека с коронавирусом.
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