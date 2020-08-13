В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 11. Об этом сообщили в среду в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
Всего в столице умерли 4 622 человек с коронавирусом. На 12 августа в Москве зафиксировано более 249,6 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, в общей сложности в городе вылечились порядка 192,7 тыс. пациентов.
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