В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

Еще 11 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки, общее число умерших, у которых была диагностирована инфекция, выросло в столице до 4 809. Об этом в субботу сообщили в столичном оперативном штабе по контролю за ситуацией с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Там также напомнили, что при появлении первых симптомов ОРВИ необходимо оставаться дома и не заниматься самолечением.

В Москве ситуация по коронавирусу, которая была самой сложной в России, согласно статистике, значительно улучшилась. Всего в городе выявлено 261 038 заразившихся, из них 677 - за последние сутки. Кроме того, всего в Москве вылечился после коронавируса 212 301 пациент.