Пять человек погибли в результате пожара в пятиэтажке в Махачкале

Пять человек погибли во время пожара в пятиэтажке в Махачкале. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ, передает Trend.

"По предварительным данным, в результате пожара в двух квартирах в пятиэтажке Махачкалы пятеро погибших", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе регионального управления МЧС ранее сообщили о троих погибших.

"В ГУ МЧС России по Дагестану поступила информация о пожаре в двухкомнатной квартире на 4-м этаже пятиэтажного многоквартирного дома. В результате отравления продуктами горения погибли девушка 16-17 лет, девочка 7-8 лет и мальчик 4-5 лет, находившиеся этажом выше. Данные погибших уточняются", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что пожар случился в квартире по проспекту им. Гамидова, 59, А. "Площадь пожара составила 50 кв. м. В 22:47 мск пожар ликвидирован. Информация уточняется", - добавили в пресс-службе ведомства.