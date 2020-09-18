Более 20 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

В аэропортах Москвы задержано и отменено более 20 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания», передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, по состоянию на 01.32, в Домодедово оказались задержаны шесть рейсов и еще 7 были отменены. В свою очередь, во Внуково два вылета задержано и два — отменено.

В это же время в Шереметьево задержали один рейс, а три вылета отменили.

Данные о задержках и отменах рейсов в Жуковском не представлены.