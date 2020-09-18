Выдача ипотеки в России продолжает бить рекорды

Россия 18 сентября 2020 10:14 (UTC+04:00)
Выдача ипотеки в России продолжает бить рекорды

Количество выданных ипотечных кредитов в России в августе подскочило на 31% в годовом выражении и достигло 135 тысяч кредитов; ипотечное кредитование второй месяц остается на рекордно высоком уровне для лета. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом говорится в сообщении Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

"По предварительным данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), банки в августе выдали 135 тысяч ипотечных кредитов. По сравнению с предыдущим месяцем выдачи сократились на 2%, а по сравнению с августом 2019 года — выросли на 31%", — говорится в сообщении.

Всего же с начала года банки РФ выдали 865 тысяч ипотечных кредитов — на 20% больше, чем в первые восемь месяцев прошлого года.

Наибольший рост количества новых ипотечных кредитов в августе в годовом выражении отмечен в Ханты-Мансийском автономном округе (57%), Москве (49%) и Кировской области (47%). Наименьший рост — в Новосибирской области (3%), Удмуртии (18%), Оренбургской области (19%) и Санкт-Петербурге (21%).

"Ипотечное кредитование второй месяц находится на рекордно высоком уровне для летнего периода. Главным образом это обусловлено снижением процентных ставок по ипотеке на фоне снижения ключевой ставки. Кроме того, поддержку кредитованию продолжает оказывать государственная программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6% годовых", — пояснил генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

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