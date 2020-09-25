В России за сутки выявили 7 212 заразившихся коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 7 212, до 1 136 048, сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции. Это максимальный прирост с 23 июня, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении число инфицированных увеличилось на 0,64%.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Ненецком АО (0%), Чеченской Республике, Московской, Смоленской, Тульской областях, Чувашской Республике (по 0,3%), Республике Тыва, Иркутской и Владимирской областях, республиках Башкортостан и Татарстан (по 0,4%).

Новые 224 случая выявлены в Санкт-Петербурге, 208 в Московской области, 187 в Ростовской области, 168 в Нижегородской области, 164 в Воронежской области.

Всего в настоящее время в РФ продолжают лечение 181 846 человек.

Число вылечившихся пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось в России за сутки на 4 317, всего уже выздоровели 934 146 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 82,3% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 227 пациентов в Москве, 210 - в Санкт-Петербурге, 180 - в Московской области, 143 - в Ставропольском крае, 123 - в Иркутской области, 106 - в Республике Башкортостан и 99 - в Томской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России увеличилось за сутки на 108 против 149 днем ранее, всего от инфекции умерли 20 056 человек. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,77% от всех заразившихся в России.

За сутки было зарегистрировано 19 летальных исходов в Санкт-Петербурге, 14 - в Москве, 9 - в Республике Дагестан, 7 - в Московской области, по 5 - в Челябинской и Нижегородской областях, еще в 25 регионах число умерших не превышало 4.