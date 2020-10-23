В Москве за сутки умерли 62 пациента с коронавирусом

Россия 23 октября 2020 00:50 (UTC+04:00)
В Москве за сутки умерли 62 пациента с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 62. Об этом сообщили в четверг журналистам в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 62 пациента, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Общее число умерших достигло 6 249.

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