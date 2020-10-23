Путин назвал С-400 лучшей в мире системой ПВО

Президент России Владимир Путин заявил, что отечественные зенитные ракетные системы C-400 являются лучшей системой противовоздушной обороны в мире, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай", глава РФ рассказал о заинтересованности государств в их приобретении, напомнив о сделке Москвы и Анкары.

"Решила Турция, что им нужна современная система ПВО, а наилучшая система в мире сегодня - это С-400 "Триумф" российского производства. Сказал - и купил", - заявил российский лидер.

Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для защиты важнейших политико-административных, экономических и военных объектов.

Возможности С-400 в два раза превосходят предыдущие ЗРК из-за увеличенной дальности стрельбы, новых ракет и более чувствительных радаров, которые могут уловить практически все воздушные цели.