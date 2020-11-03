Российский аналог Zoom хотят создать к 2022 году

Российские компании "Яндекс", Mail.ru Group и "Ростелеком" разрабатывают отечественный сервис для видеоконференцсвязи. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

"Яндекс" и Mail.ru самостоятельно инвестируют в свои большие платформы онлайн-коммуникации вместе с "Ростелекомом", для того чтобы обеспечить такой конкурентный сервис (видеоконференций) для наших школ, для того чтобы можно было проводить уроки в формате видеоконференцсвязи", — сказал Шадаев в ходе заседания Совета Федерации.

"И в 2022 году эти сервисы будут доступны", — добавил он.

Ранее о потребности в создании национального аналога платформы для видеоконференций Zoom заявлял также замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев.