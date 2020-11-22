23 ноября в 9.00 мск интервью Сергея Нарышкина Михаилу Гусману
В онлайн-формате состоится открытое интервью по теме "Уроки Нюрнбергского процесса" председателя Российского исторического общества, директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Аккредитация представителей СМИ на данное мероприятие не проводится.
Трансляция будет доступна на сайте ТАСС на странице анонса, а также на официальных страницах ТАСС в социальных сетях.
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