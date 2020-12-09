В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом
Число летальных исходов из-за коронавируса выросло в Москве за сутки на 75, всего в столице умер 9 571 человек. Об этом сообщили во вторник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В Москве скончались 75 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.
Всего в столице зарегистрирован 9 571 летальный исход из-за коронавируса.
Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 660 073 случая заражения, из них 5 232 за последние сутки. Выздоровели 501 403 человека.
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