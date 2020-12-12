В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 76, всего в столице умерли 9 798 человек. Об этом сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В Москве скончались 76 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.
Всего в столице зарегистрировано 9 798 летальных исходов из-за коронавируса.
Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 679 163 случая заражения, из них 7 215 - за последние сутки. Выздоровели 518 889 человек.
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