В московских аэропортах задержали и отменили 20 рейсов
В аэропортах Москвы задержали и отменили 20 рейсов. Об этом следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания», передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
Так, по состоянию на 01.28 (GMT+4), во Внуково отменено три вылета, а два — задержано.
При этом в Домодедово отменили пять рейсов и еще шесть вылетов были задержаны.
Также в Шереметьево отменили семь рейсов. Кроме того, два вылета в этом аэропорту задержали.
Данных о задержках и отменах рейсов в Жуковском нет.
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