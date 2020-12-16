В московских аэропортах задержали и отменили 20 рейсов

В аэропортах Москвы задержали и отменили 20 рейсов. Об этом следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания», передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, по состоянию на 01.28 (GMT+4), во Внуково отменено три вылета, а два — задержано.

При этом в Домодедово отменили пять рейсов и еще шесть вылетов были задержаны.

Также в Шереметьево отменили семь рейсов. Кроме того, два вылета в этом аэропорту задержали.

Данных о задержках и отменах рейсов в Жуковском нет.